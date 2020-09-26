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futebol

Olympique de Marseille marca nos acréscimos e garante empate com o Metz pelo Campeonato Francês

Em casa, Sanson garantiu um ponto para os mandantes. Niane marcou para os visitantes...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 18:37
Crédito: Sylvain THOMAS / AFP
Pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille e o Metz empataram em 1 a 1. Sanson marcou para os mandantes, enquanto Niane balançou as redes para os visitantes.PÉSSIMO PLACAR Contra o modesto Metz, o Olympique de Marseille quase ficou sem pontuar. Niane marcou para os visitantes aos 19 minutos do segundo tempo. Só no final dos acréscimos que Sanson empatou a partida.
RESULTADO JUSTOA partida foi equilibrada. Os dois times levaram perigo ao gol adversário e tiveram estatísticas parecidas. O Olympique, porém, teve mais posse de bola: foi 61% a 39%.

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