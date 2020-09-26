Olympique de Marseille marca nos acréscimos e garante empate com o Metz pelo Campeonato Francês

Pela quinta rodada do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille e o Metz empataram em 1 a 1. Sanson marcou para os mandantes, enquanto Niane balançou as redes para os visitantes.PÉSSIMO PLACAR Contra o modesto Metz, o Olympique de Marseille quase ficou sem pontuar. Niane marcou para os visitantes aos 19 minutos do segundo tempo. Só no final dos acréscimos que Sanson empatou a partida.