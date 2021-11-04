Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Olympique de Marseille e Lazio empatam na Liga Europa em partida com quatro gols

Olympique sai na frente, Lazio encontra virada, mas equipe francesa deixa tudo igual no fim do segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 18:58

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:58

Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP
Nesta quinta-feira, Olympique de Marseille e Lazio empataram pelo placar de 2 a 2 no Orange Velodrome em partida válida pela Liga Europa. Os gols do lado francês foram marcados por Milik e Payet, enquanto os italianos marcaram com Felipe Anderson e Immobile.Veja a tabela da Liga Europa
DE PÊNALTINa primeira etapa do confronto da partida desta quinta-feira, quem conseguiu a oportunidade de sair na frente do placar foi o Olympique de Marseille. Um pênalti foi marcado para a equipe francesa, e Arkadiusz Milik converteu para os franceses.
EMPATE BRASILEIROA Lazio, após não realizar um primeiro tempo muito forte no campo ofensivo, alcançou o gol de empate nos acréscimos. Com 52 minutos, o brasileiro Felipe Anderson deixou tudo igual no placar. Após revisão do VAR, o lance foi atribuído.
VIRADANo início do segundo tempo, a Lazio conseguiu a virada após aplicar uma pressão no começo. Com quatro minutos disputados na etapa final, o time italiano ficou na frente do placar com um gol marcado pelo atacante Ciro Immobile.
TUDO IGUAL​Durante todo o jogo, a equipe do Olympique de Marseille foi a que conseguiu criar mais chances no ataque, mas não foi tão efetiva quanto os italianos. Após muita pressão, a equipe francesa conseguiu deixar tudo igual no placar com gol de Payet.
SEQUÊNCIAO Olympique de Marseille enfrenta o Metz às 9h (de Brasília) deste domingo. A Lazio, por sua vez, enfrenta o Salernitana às 14h (de Brasília) de domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados