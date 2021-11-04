Olympique de Marseille e Lazio empatam na Liga Europa em partida com quatro gols

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Nesta quinta-feira, Olympique de Marseille e Lazio empataram pelo placar de 2 a 2 no Orange Velodrome em partida válida pela Liga Europa. Os gols do lado francês foram marcados por Milik e Payet, enquanto os italianos marcaram com Felipe Anderson e Immobile.Veja a tabela da Liga Europa

DE PÊNALTINa primeira etapa do confronto da partida desta quinta-feira, quem conseguiu a oportunidade de sair na frente do placar foi o Olympique de Marseille. Um pênalti foi marcado para a equipe francesa, e Arkadiusz Milik converteu para os franceses.

EMPATE BRASILEIROA Lazio, após não realizar um primeiro tempo muito forte no campo ofensivo, alcançou o gol de empate nos acréscimos. Com 52 minutos, o brasileiro Felipe Anderson deixou tudo igual no placar. Após revisão do VAR, o lance foi atribuído.

VIRADANo início do segundo tempo, a Lazio conseguiu a virada após aplicar uma pressão no começo. Com quatro minutos disputados na etapa final, o time italiano ficou na frente do placar com um gol marcado pelo atacante Ciro Immobile.

TUDO IGUAL​Durante todo o jogo, a equipe do Olympique de Marseille foi a que conseguiu criar mais chances no ataque, mas não foi tão efetiva quanto os italianos. Após muita pressão, a equipe francesa conseguiu deixar tudo igual no placar com gol de Payet.