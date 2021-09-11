Olympique de Marseille bate o Monaco pelo Francês com dois gols de Bamba Dieng

Crédito: VALERY HACHE / AFP

O Olympique de Marseille somou mais três pontos no Campeonato Francês ao bater o Monaco pela quinta rodada da competição. A equipe treinada por Jorge Sampaoli venceu fora de casa por 2 a 0 com dois gols marcados por Bamba Dieng.Veja a tabela do Francês

PRIMEIRO TEMPOO Monaco não conseguiu fazer um bom primeiro tempo na partida deste sábado, e não marcou gols. Foram apenas duas finalizações para a equipe da casa, que chutou duas vezes para fora, deixando o goleiro Pau López fora de perigo.

Ao contrário do Monaco, o Olympique de Marseille conseguiu fazer uma boa primeira etapa, e finalizou dez vezes contra o seu adversário. Em uma destas oportunidades, os visitantes abriram o placar com gol marcado por Bamba Dieng.

SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Monaco manteve o seu padrão na primeira etapa, e não conseguiu gerar perigo ao adversário. A segunda etapa do time da casa encontrou cinco finalizações, mas nenhuma delas foi para o gol do Olympique de Marseille.

A equipe do Olympique de Marseille, que já contava com a vantagem de um gol no placar, foi ao ataque durante a segunda etapa para marcar o seu segundo gol. Mais uma vez, Bamba Dieng foi o responsável pelo gol da equipe visitante deste sábado.