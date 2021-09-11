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futebol

Olympique de Marseille bate o Monaco pelo Francês com dois gols de Bamba Dieng

Equipe treinada por Jorge Sampaoli conseguiu vitória importante no Campeonato Francês ao bater o Monaco...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 17:57
Crédito: VALERY HACHE / AFP
O Olympique de Marseille somou mais três pontos no Campeonato Francês ao bater o Monaco pela quinta rodada da competição. A equipe treinada por Jorge Sampaoli venceu fora de casa por 2 a 0 com dois gols marcados por Bamba Dieng.Veja a tabela do Francês
PRIMEIRO TEMPOO Monaco não conseguiu fazer um bom primeiro tempo na partida deste sábado, e não marcou gols. Foram apenas duas finalizações para a equipe da casa, que chutou duas vezes para fora, deixando o goleiro Pau López fora de perigo.
Ao contrário do Monaco, o Olympique de Marseille conseguiu fazer uma boa primeira etapa, e finalizou dez vezes contra o seu adversário. Em uma destas oportunidades, os visitantes abriram o placar com gol marcado por Bamba Dieng.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Monaco manteve o seu padrão na primeira etapa, e não conseguiu gerar perigo ao adversário. A segunda etapa do time da casa encontrou cinco finalizações, mas nenhuma delas foi para o gol do Olympique de Marseille.
A equipe do Olympique de Marseille, que já contava com a vantagem de um gol no placar, foi ao ataque durante a segunda etapa para marcar o seu segundo gol. Mais uma vez, Bamba Dieng foi o responsável pelo gol da equipe visitante deste sábado.
SEQUÊNCIAO Monaco enfrenta o Sturm Graz às 16h (de Brasília) desta quinta-feira pela Liga Europa. O Olympique de Marseille também entra em campo nesta quinta-feira pela Liga Europa, mas às 13:45h (de Brasília), quando enfrenta o Lokomotiv.

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