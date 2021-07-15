Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Olympique de Marseille anuncia a contratação por empréstimo de William Saliba, do Arsenal
futebol

Olympique de Marseille anuncia a contratação por empréstimo de William Saliba, do Arsenal

O zagueiro foi emprestado para o time de Jorge Sampaoli para a temporada 2021/22. Pelas redes socais, o clube francês comemorou o acerto...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 15:06
Crédito: Divulgação/Olympique de Marseille
Na tarde desta quinta-feira, o Olympique anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro William Saliba. Depois de passar nos exames médicos, o jogador de apenas 20 anos assinou com o clube francês para a temporada 2021/22.
> Messi saindo da lista: veja 30 bons jogadores sul-americanos sem contratoSaliba é o oitavo reforço do Olympique de Marseille para a temporada nesta janela de transferências. Até aqui, o clube já trouxe Gerson (ex-Flamengo), Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres (ex-Santos) e Pau Lopez.
Durante a janela de transferência de inverno da última temporada, Saliba foi emprestado para Nice. Por lá, ele jogou 22 jogos e marcou um gol. O zagueiro conhece também, desde 2017, todas as seleções juvenis, desde a seleção sub-16 até a seleção francesa sub-20.
- Dotado de qualidades físicas extraordinárias (William tem 1m93), é intratável em duelos terrestres e aéreos. Ele também tem uma excelente visão de jogo, um posicionamento muito bom e uma ótima qualidade de aumento. Aliadas a uma boa técnica, todas essas qualidades fazem dele uma grande esperança para o futebol francês. William Saliba fornecerá toda a sua energia e talento para permitir que o clube alcance seus objetivos - disse o Olympique, em nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados