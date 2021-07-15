Olympique de Marseille anuncia a contratação por empréstimo de William Saliba, do Arsenal

Crédito: Divulgação/Olympique de Marseille

Na tarde desta quinta-feira, o Olympique anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro William Saliba. Depois de passar nos exames médicos, o jogador de apenas 20 anos assinou com o clube francês para a temporada 2021/22.

> Messi saindo da lista: veja 30 bons jogadores sul-americanos sem contratoSaliba é o oitavo reforço do Olympique de Marseille para a temporada nesta janela de transferências. Até aqui, o clube já trouxe Gerson (ex-Flamengo), Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres (ex-Santos) e Pau Lopez.

Durante a janela de transferência de inverno da última temporada, Saliba foi emprestado para Nice. Por lá, ele jogou 22 jogos e marcou um gol. O zagueiro conhece também, desde 2017, todas as seleções juvenis, desde a seleção sub-16 até a seleção francesa sub-20.