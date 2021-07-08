Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Olympique de Marseille anuncia a contratação de Pau López por empréstimo

O goleiro espanhol chega por empréstimo ao clube francês para a temporada 2021/22 com uma opção de compra...
Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:27

Crédito: Reprodução
O time de Jorge Sampaoli segue se reforçando. Na tarde desta quinta-feira, o Olympique de Marseille anunciou a contratação do goleiro Pau López, que estava na Roma. Ele chega por empréstimo para a temporada 2021/22 com opção de compra incluída. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, essa opção de compra ainda contém uma cláusula de obrigação potencial incluída.
Após a ida de Pau López para o Olympique, Rui Patrício vai se juntar ao time da Roma. E, dessa forma, o Wolverhampton deve contratar José Sá, do Olympiacos, da Grécia, conforme noticiou Fabrizio Romano.
> Veja a tabela da Eurocopa
Pau López foi formado pelo Espanyol. Depois de mais de dez anos no clube espanhol (contando categorias de base), ele se transferiu para o Tottenham, onde atuou por apenas sete jogos.
O goleiro retornou, então, ao Espanyol, clube pelo qual defendeu na temporada 2017/18. Na sequência, jogou por uma temporada pelo Real Betis e, depois, se transferiu para a Roma, onde estava desde 2019.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados