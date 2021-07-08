Olympique de Marseille anuncia a contratação de Pau López por empréstimo

O time de Jorge Sampaoli segue se reforçando. Na tarde desta quinta-feira, o Olympique de Marseille anunciou a contratação do goleiro Pau López, que estava na Roma. Ele chega por empréstimo para a temporada 2021/22 com opção de compra incluída. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, essa opção de compra ainda contém uma cláusula de obrigação potencial incluída.
Após a ida de Pau López para o Olympique, Rui Patrício vai se juntar ao time da Roma. E, dessa forma, o Wolverhampton deve contratar José Sá, do Olympiacos, da Grécia, conforme noticiou Fabrizio Romano.
Pau López foi formado pelo Espanyol. Depois de mais de dez anos no clube espanhol (contando categorias de base), ele se transferiu para o Tottenham, onde atuou por apenas sete jogos.
O goleiro retornou, então, ao Espanyol, clube pelo qual defendeu na temporada 2017/18. Na sequência, jogou por uma temporada pelo Real Betis e, depois, se transferiu para a Roma, onde estava desde 2019.