Olympiacos x Arsenal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

O Arsenal viaja para encarar o Olympiacos nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Liga Europa. Na temporada passada, os Gunners foram eliminados para os gregos após perder no Emirates Stadium, mas Mikel Arteta espera construir uma história diferente neste ano.Revanche

- Eu acho que somos um time melhor do que éramos ano passado. A decepção que tivemos que digerir… Levou algum tempo, pois foi duro. Nós tínhamos fé e entusiasmo na competição e fomos eliminados. Agora nós temos outra oportunidade. É um contexto diferente, mas a realidade é a mesma e temos que vencê-los em dois jogos. Eles têm alguns jogadores diferentes, mas a estrutura é a mesma. O Olympiacos tem jogado bem e será um oponente difícil.

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Sequência complicada

Além deste duelo pela Europa League, o técnico Mikel Arteta terá que preparar um esquema especial para que seus jogadores consigam encarar uma sequência pesada de jogos. Entre os duelos contra o Olympiacos, o Arsenal tem clássico contra o Tottenham, além de encarar o West Ham logo após o segundo confronto diante dos gregos.

FICHA TÉCNICA:Olympiacos x Arsenal

Data e horário: 11/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Karaiskákis, em Atenas (GRE)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:OLYMPIACOS (Técnico: Pedro Martins)Sa; Lala, Sokratis, M'Vila e Reabciuk; Camara e Bouchalakis; Valbuena, Fortounis e Bruma; El Arabi

Desfalques: Ruben Semedo, Avraam Papadopoulos e Ousseynou Ba (machucados)

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, David Luiz, Mari e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Pepe; Aubameyang