Olympiacos, de Rafinha, empata com o Omonia e avança aos grupos da Liga dos Campeões; veja resultados

Crédito: Rafinha (terceiro em pé da esquerda para a direita foi titular contra o Omonia (Reprodução/Twitter)

O número de times confirmados na fase de grupos da Liga dos Campeões subiu de 26 para 29 nesta terça-feira. Após os jogos na fase de playoffs, três times garantiram a classificação: o Olympiacos (Grécia), do brasileiro Rafinha (ex-Flamengo), o Dinamo de Kiev (Ucrânia) e o Ferencváros (Hungria).Jogando fora de casa, o Olympiacos ficou no 0x0 com o Omonia Nicosia, do Chipre. A equipe grega finalizou 28 vezes e podia ter saído com a vitória, mas o empate não foi mau negócio - na ida, a equipe venceu por 2x0, resultado suficiente para firmar a vaga na próxima fase.

Quem também ficou no 0x0 e se classificou foi o Ferencváros, que não disputava a fase de grupos da Champions desde 1996. Diante do Molde, da Noruega, a equipe húngara segurou o time visitante e conseguiu a sonhada vaga após um 3x3 fora de casa.

Na outra partida do dia, o Dinamo de Kiev passou fácil pelo KAA Gent, da Bélgica: vitória por 3x0, com gols de Bulaiskyi, Carlos de Pena e Gerson Rodrigues. Na ida, os ucranianos já haviam vencido por 2x1.