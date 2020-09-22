Olympiacos busca garantir favoritismo e vaga na Champions

Crédito: Olympiacos quer garantir favoritismo e vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões (Divulgação

Outros três jogos dos playoffs da Liga dos Campeões acontecem nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O Olympiacos enfrenta o Omonia, surpresa da competição após ter eliminado o Estrela Vermelha. O time grego, favorito para chegar à fase de grupos do principal torneio do continente joga a primeira partida em casa e o técnico Pedro Martins espera um bom resultado.

- Medo não se aplica no jogo de futebol, cada partida é um desafio. O otimismo é a nossa equipe, a qualidade do grupo em termos técnicos, humanos, temos ambição e esse grupo quer estar na Liga dos Campeões novamente.

O Gent, da Bélgica, recebe o Dínamo Kiev para um dos confrontos mais interessantes e equilibrados desta fase do torneio. Ambas as equipes possuem elencos competitivos, mas o favoritismo pesa para o tradicional time ucraniano após decepcionar na última temporada e não conseguir entrar na fase de grupos ao ser eliminado pelo Club Brugge, outra equipe belga.