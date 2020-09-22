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futebol

Olympiacos busca garantir favoritismo e vaga na Champions

Time grego recebe o Omonia, em casa, pela primeira partida dos playoffs antes da fase de grupos. Dínamo de Kiev terá novo rival belga nesta temporada e começa fora de casa...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 12:13

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 12:13
Crédito: Olympiacos quer garantir favoritismo e vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões (Divulgação
Outros três jogos dos playoffs da Liga dos Campeões acontecem nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O Olympiacos enfrenta o Omonia, surpresa da competição após ter eliminado o Estrela Vermelha. O time grego, favorito para chegar à fase de grupos do principal torneio do continente joga a primeira partida em casa e o técnico Pedro Martins espera um bom resultado.
- Medo não se aplica no jogo de futebol, cada partida é um desafio. O otimismo é a nossa equipe, a qualidade do grupo em termos técnicos, humanos, temos ambição e esse grupo quer estar na Liga dos Campeões novamente.
O Gent, da Bélgica, recebe o Dínamo Kiev para um dos confrontos mais interessantes e equilibrados desta fase do torneio. Ambas as equipes possuem elencos competitivos, mas o favoritismo pesa para o tradicional time ucraniano após decepcionar na última temporada e não conseguir entrar na fase de grupos ao ser eliminado pelo Club Brugge, outra equipe belga.
O Molde, da Noruega, irá enfrentar o Ferencváros, atual campeão húngaro, para conquistar sua segunda vaga na fase de grupos da Champions em sua história. Os visitantes também se encontram na mesma situação que os mandantes e o jogo promete muita emoção e muita batalha dentro das quatro linhas.

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