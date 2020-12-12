Olten Ayres Jr. é eleito presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo

Crédito: Divulgação/ Juntos pelo São Paulo

O São Paulo tem um novo presidente do Conselho Deliberativo. Olten Ayres Jr., aliado de Julio Casares na chapa 'Juntos pelo São Paulo', foi eleito para o cargo, com 153 votos, contra 80 de Marcelo Portugal Marcucci Gouvêa, seu adversário no pleito, além de um voto em branco. No total, foram 234 votos. Ele já toma posse agora, segundo o estatuto do Tricolor.

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Olten será responsável por fiscalizar a gestão e atuar no cumprimento do estatuto do clube. Formado em direito, Olten é sócio do clube do Morumbi desde a infância e tem forte ligação com a política do São Paulo, já que ofereceu seus serviços em várias oportunidades. Aliado de Julio Casares, o conselheiro defende reformas estruturais no estatuto do clube do Morumbi e um diálogo mais aberto com os torcedores do Tricolor.Olten tem como uma das suas promessas, a aproximação do Conselho com a torcida são-paulina. Segundo ele, as reuniões do Conselho podem ser transmitidas ao vivo para todos acompanharem.

- Primeira coisa é mostrar o Conselho para a comunidade são-paulina. O Conselho do São Paulo tem nomes de valor, tem conselheiros com experiências - quer na ótica profissional, quer na ótica esportiva - bastante interessantes para o clube. Temos campeões, temos profissionais de primeiras ordem. Nosso propósito é extrair do conselheiro o que há de melhor dentro dele para o interesse do São Paulo, porém precisamos mostrar isso para a comunidade são-paulina. E como nós pretendemos fazer? Pretendemos transmitir as sessões do Conselho através de canais de internet ao vivo - afirmou, em entrevista ao LANCE!.

Ele também citou a criação de um canal dos conselheiros para falar diretamente com os associados.

- Teremos também um canal aberto para o associado que é o 'Fale com o Conselheiro', onde o associado poderá transmitir ao conselheiro no qual votou, no qual ele confia, o que ele acha que deve ser debatido em favor do São Paulo. Isso será levado ao plenário. A pauta do Conselho é aberta, embora seja gerenciada pelo presidente do Conselho, ela será aberta à comunidade são-paulina. Temas que nós (membros do Conselho Deliberativo) talvez não estejamos alertas sejam introduzidos. Importante dizer que tudo será feito com a maior e total transparência - finalizou.