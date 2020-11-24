Oliver Tsubasa utilizará uniforme do São Paulo em jogo exclusivo no Japão

Crédito: Reprodução/Twitter/Konami

O personagem Oliver Tsubasa, do icônico anime de futebol 'Super Campeões', utilizará o uniforme do São Paulo no jogo 'Live Powerful Soccer', game para smartphones exclusivo no Japão.

Vale destacar que o jogo não está disponível no Brasil por enquanto. A Konami, produtora do jogo, é parceira do São Paulo, inclusive com patrocínio no uniforme e licença para o 'PES 2021', com elencos e uniformes atualizados, além do Morumbi representado de forma fiel.

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O anúncio foi feito pela conta oficial do Tricolor nas redes sociais. 'A história e a tradição tricolor agora em novidade do outro lado do mundo! O mais novo game da Konami, exclusivo no Japão, terá o craque Tsubasa Ozora vestindo e honrando as cores do São Paulo', escreveu o clube no Twitter.

Veja o vídeo Entenda a ligação entre Oliver Tsubasa e o São Paulo

Para entender essa história, temos que voltar ao ano de 1975. Tsubasa Ozora, ou Oliver Tsubasa, foi inspirado em um jogador japonês que vestiu a camisa do São Paulo entre 1975 e 1985. O jogador é Musashi Mizushima, astro no território japonês.

Naquele ano, o São Paulo deixou que o jovem meia-atacante de 11 anos treinasse na base do clube. Era uma recomendação de Pelé, que o descobriu durante ida ao Japão. Musashi deixou tudo para trás no Japão e sua determinação para vencer no mundo do futebol ficou conhecida em todo o país. Na época, o futebol no Japão não era profissional e os nipônicos nunca tinham disputado uma Copa do Mundo. Logo, as esperanças por dias melhores no esporte estavam nos pés de Musashi, que ganhou fama por isso.Anos depois, em 1981, o fã de futebol e escritor iniciante Yoichi Takahashi decidiu produzir seu primeiro mangá e usou o futebol como tema, empolgado com a globalização do esporte. O objetivo era tornar o futebol mais popular no Japão. Usando personagens carismáticos e sonhadores, criou "Capitain Tsubasa", que logo caiu nas graças do público.