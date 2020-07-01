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futebol

Óliver Torres marca duas vezes, e Sevilla bate o Leganés com facilidade

Clube da Andaluzia vence com tranquilidade e permanece no G-4, agora com 57 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 21:32

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 21:32

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla foi até a região metropolitana de Madri para enfrentar o Leganés. E em grande dia de Óliver Torres, que marcou duas vezes, o time da Andaluzia venceu por 3 a 0. Munir El Haddadi completou o placar.
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O Sevilla desde o início da partida mostrou que mandaria na partida e dominou o adversário. Aos 22 minutos, o clube abriu o placar com Óliver Torres. Após bola levantada na área depois do escanteio, a zaga do Leganés afastou e o camisa 21 pegou de primeira para marcar. O segundo saiu aos 34 minutos, após jogada de Jesús Navas pela direita.
Na etapa final, o Sevilla apenas controlou o jogo e não precisou pressionar tanto. No final do jogo, porém, ainda deu tempo de mais um. Munir El Haddadi, que saiu do banco, pegou sobra da defesa adversária e bateu de chapa no cantinho para dar números finais ao jogo.
Com a vitória, o Sevilla permanece na quarta posição, mas agora com 57 pontos. O Leganés, no outro extremo da tabela, é o vice-lanterna, com 25 pontos. Na próxima rodada, o Sevilla recebe o Eibar. Já o Leganés, encara o Espanyol, fora de casa.E MAIS:Em jogo dominante, Manchester United goleia BrightonVÍDEO: Real Madrid se prepara para duelo contra o Getafe pelo EspanholVÍDEO: Com Neymar e Mbappé, PSG realiza treinos com bolaLazio vence Torino em mais uma grande atuação de Ciro ImmobileArsenal não exercerá opção de compra do meia Dani Ceballos E MAIS:

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