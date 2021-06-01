futebol

Oliver Kahn se torna diretor-geral do Bayern de Munique

Atualmente, o cargo é ocupado por Karl-Heinz Rummenigge, lenda do clube bávaro. Clube passa por profunda reforma interna antes da próxima temporada...
LanceNet

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 10:26

Crédito: Kahn ocupará um cargo mais alto no Bayern de Munique (JOHN THYS / AFP
Karl-Heinz Rummenigge irá deixar o cargo de diretor-geral do Bayern de Munique ao final desse mês e Oliver Kahn será o novo responsável pela função. O ex-goleiro e lenda do clube bávaro já faz parte do quadro de dirigentes desde 2020.Não há nenhuma surpresa na saída de Rummenigge, que tinha vínculo com a equipe até o final de 2021. No entanto, o alemão antecipou sua saída para que Kahn pudesse trabalhar desde o início da próxima temporada com um planejamento próprio.
- Chegou a hora de assumir a responsabilidade na liderança do Bayern. Nos últimos 18 meses, conheci todas as facetas do clube e sei muito bem como ele funciona e quais os desafios que enfrentamos. Estou ciente da tarefa e ansioso - disse Kahn.
O Bayern de Munique passa por uma profunda reforma interna. Além das mudanças no corpo de dirigentes, a comissão técnica de Hansi-Flick já se despediu para a chegada do jovem Julian Nagelsmann, além da saída de atletas veteranos e que conquistaram tudo pelo clube.

