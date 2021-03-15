Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Oliver Kahn, dirigente do Bayern, fala sobre renovação de Alaba: 'Está muito afastado da realidade'
futebol

Oliver Kahn, dirigente do Bayern, fala sobre renovação de Alaba: 'Está muito afastado da realidade'

Ex-goleiro e atual dirigente do Bayern de Munique garantiu que os pedidos salariais na renovação de Alaba estão altos...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:09
Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
O defensor do Bayern de Munique David Alaba está chegando no final de seu contrato com a equipe alemã. A renovação do atleta com o clube ainda não foi acertado, e muitos grandes times da Europa buscam a sua contratação. Diretor do Bayern, Oliver Kahn falou sobre a pedida salarial do atleta.
Veja a tabela do AlemãoÍdolo do Bayern de Munique e atual dirigente da equipe alemã, o ex-goleiro Oliver Kahn falou sobre a renovação de Alaba e os pedidos salarias do staff do jogador austríaco de 28 anos.
- Fiquei desiludido, mas o agente do Alaba está muito afastado da realidade. É uma pena. Gostamos muito do Alaba, é uma pessoa extraordinária e foi sempre aberto e franco conosco. Tentamos tudo para que continuasse conosco, mas não chegamos a acordo - disse Kahn.
O diretor executivo da equipe alemã, Karl-Heinz Rummenigge, já havia falado sobre a situação do atleta no início de fevereiro.
- Não existe nada decidido, mas as probabilidades de que ele (Alaba) abandone o clube são de 99,9%. Depois de 12 anos no Bayern de Munique, tomou a decisão de experimentar algo novo. É preciso respeitar a vontade do jogador. O Real Madrid é um grande clube e, mesmo que não tenha tido muito êxito nos últimos anos, continua a atrair muitos atletas - disse Rummenigge à "Sky Sports".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados