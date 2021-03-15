Oliver Kahn, dirigente do Bayern, fala sobre renovação de Alaba: 'Está muito afastado da realidade'

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O defensor do Bayern de Munique David Alaba está chegando no final de seu contrato com a equipe alemã. A renovação do atleta com o clube ainda não foi acertado, e muitos grandes times da Europa buscam a sua contratação. Diretor do Bayern, Oliver Kahn falou sobre a pedida salarial do atleta.

Veja a tabela do AlemãoÍdolo do Bayern de Munique e atual dirigente da equipe alemã, o ex-goleiro Oliver Kahn falou sobre a renovação de Alaba e os pedidos salarias do staff do jogador austríaco de 28 anos.

- Fiquei desiludido, mas o agente do Alaba está muito afastado da realidade. É uma pena. Gostamos muito do Alaba, é uma pessoa extraordinária e foi sempre aberto e franco conosco. Tentamos tudo para que continuasse conosco, mas não chegamos a acordo - disse Kahn.

O diretor executivo da equipe alemã, Karl-Heinz Rummenigge, já havia falado sobre a situação do atleta no início de fevereiro.