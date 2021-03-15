Oliver Kahn, dirigente do Bayern, fala sobre renovação de Alaba: 'Está muito afastado da realidade'

O defensor do Bayern de Munique David Alaba está chegando no final de seu contrato com a equipe alemã. A renovação do atleta com o clube ainda não foi acertado, e muitos grandes times da Europa buscam a sua contratação. Diretor do Bayern, Oliver Kahn falou sobre a pedida salarial do atleta.
Veja a tabela do AlemãoÍdolo do Bayern de Munique e atual dirigente da equipe alemã, o ex-goleiro Oliver Kahn falou sobre a renovação de Alaba e os pedidos salarias do staff do jogador austríaco de 28 anos.
- Fiquei desiludido, mas o agente do Alaba está muito afastado da realidade. É uma pena. Gostamos muito do Alaba, é uma pessoa extraordinária e foi sempre aberto e franco conosco. Tentamos tudo para que continuasse conosco, mas não chegamos a acordo - disse Kahn.
O diretor executivo da equipe alemã, Karl-Heinz Rummenigge, já havia falado sobre a situação do atleta no início de fevereiro.
- Não existe nada decidido, mas as probabilidades de que ele (Alaba) abandone o clube são de 99,9%. Depois de 12 anos no Bayern de Munique, tomou a decisão de experimentar algo novo. É preciso respeitar a vontade do jogador. O Real Madrid é um grande clube e, mesmo que não tenha tido muito êxito nos últimos anos, continua a atrair muitos atletas - disse Rummenigge à "Sky Sports".