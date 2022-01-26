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Oliver Kahn, diretor do Bayern, sobre Lewandowski: 'Faremos de tudo para que fique muito tempo conosco'

Melhor jogador do mundo pela Fifa tem vínculo com a equipe alemã até junho de 2023. No ano passado, imprensa germânica disse que atleta gostaria de ficar no clube até 2025...

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2022 às 17:12
Com mais um ano e meio de contrato no Bayern de Munique, o tema sobre a renovação de Robert Lewandowski já começa a ser debatido nos corredores da Allianz Arena. Presidente do Conselho Diretivo da equipe bávara, o ex-goleiro Oliver Kahn afirmou que a intenção é ter o polonês por muito tempo ainda.
- Robert Lewandowski é um fenômeno, não só pelos gols que marca, mas pelo nível que tem há vários anos. Para nós é como um seguro de vida, pela sua forma de jogar futebol. Por isso faremos tudo para que continue muito tempo conosco - declarou o dirigente em entrevista ao jornal "Bild".
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Em outubro do ano passado, o mesmo portal revelou que o camisa 9 já pensava no tema e que também tinha a intenção de estender seu acordo com o clube alemão. Segundo o jornal, Lewa poderia renovar por mais duas temporadas, até junho de 2025.
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Eleito o melhor jogador do mundo da Fifa pela segunda vez, Lewandowski já é uma lenda do Bayern de Munique, com o posto de segundo maior artilheiro da história do clube. O polonês balançou as redes 328 vezes em 357 partidas. Ele está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos.
Crédito: OliverKahneLewandowskiduranteaentregadoTheBest,daFifa(Foto:Divulgação/BayerndeMunique

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