Oliver Kahn, diretor do Bayern, sobre Lewandowski: 'Faremos de tudo para que fique muito tempo conosco'

Com mais um ano e meio de contrato no Bayern de Munique, o tema sobre a renovação de Robert Lewandowski já começa a ser debatido nos corredores da Allianz Arena. Presidente do Conselho Diretivo da equipe bávara, o ex-goleiro Oliver Kahn afirmou que a intenção é ter o polonês por muito tempo ainda.

- Robert Lewandowski é um fenômeno, não só pelos gols que marca, mas pelo nível que tem há vários anos. Para nós é como um seguro de vida, pela sua forma de jogar futebol. Por isso faremos tudo para que continue muito tempo conosco - declarou o dirigente em entrevista ao jornal "Bild".

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Em outubro do ano passado, o mesmo portal revelou que o camisa 9 já pensava no tema e que também tinha a intenção de estender seu acordo com o clube alemão. Segundo o jornal, Lewa poderia renovar por mais duas temporadas, até junho de 2025.

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Eleito o melhor jogador do mundo da Fifa pela segunda vez, Lewandowski já é uma lenda do Bayern de Munique, com o posto de segundo maior artilheiro da história do clube. O polonês balançou as redes 328 vezes em 357 partidas. Ele está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos.