Oliveira comemora rápida adaptação e projeta grande ano no Ceará

Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O Ceará segue passando por um processo de reformulação e dando boas respostas dentro de campo. Invicto na Copa do Nordeste, o Vozão quer realizar uma temporada superior ao ano passado e continuar fazendo história no cenário nacional. Há pouco mais de um mês no Ceará, o volante Oliveira, contratado junto à Chapecoense, falou sobre a adaptação no Alvinegro e projetou a temporada de 2021.Cano marca o 25º com a camisa do Vasco; Relembre todos os gols do argentino - Minha adaptação foi a melhor possível. Sabia, por meio de algumas pessoas em comum, que o grupo era muito bom. Quando cheguei não tive nenhuma surpresa. É realmente um grupo de pessoas do bem e muito acolhedor. Todo mundo me recebeu bem e, querendo ou não, isso facilita no dia a dia de trabalho. Acaba nos deixando mais tranquilo para colocar em prática tudo aquilo que me trouxe até aqui - afirmou o volante.

O volante enfatizou que a força do grupo será preponderante para as ambições do clube na temporada, além disso falou sobre a história que o Vozão vem construindo.

- Minhas expectativas são as melhores possíveis. Acho que antes do jogador pensar na expectativa e no que quer individualmente, tem que pensar primeiro no grupo porque ninguém ganha nada sozinho. E, pelo que encontrei aqui no dia a dia, meu pensamento está bem alinhado com os demais. Espero fazer um grande ano com o Ceará e continuar construindo a história que estão fazendo há alguns anos - explicou.

Por fim, Oliveira falou sobre as contratações e o pensamento com que os novos contratados chegaram ao clube. De acordo com o atleta, os reforços chegam com a missão de fortalecer ainda mais o elenco do alvinegro.