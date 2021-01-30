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Olho nos cartões! São Paulo tem cinco titulares pendurados em reta decisiva do Campeonato Brasileiro

Brenner, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo e Igor Gomes estão com dois cartões amarelos e caso sejam advertidos contra o Atlético-GO, podem não jogar em duelos decisivos...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 08:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Reprodução/Twitter
O São Paulo deve tomar cuidado com os cartões amarelos na partida contra o Atlético-GO, no próximo domingo (31), às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Rojas com futuro indefinido: Veja os jogadores do São Paulo que têm contrato somente até 2021
Isso porque cinco jogadores considerados titulares estão pendurados e correm o risco de estarem suspensos contra o Palmeiras, na próxima rodada, caso o Verdão não conquiste a Libertadores. Se o rival for campeão, a partida deve ser adiada devido ao Mundial de Clubes.
Simule os próximos jogos do São Paulo no Brasileirão O Tricolor tem nove atletas e o técnico Fernando Diniz pendurados. Dos nove jogadores, cinco são titulares: Brenner, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo e Igor Gomes. Pablo, Léo, Vitor Bueno e Igor Vinicius são os outros jogadores que estão com dois cartões amarelos.
Apesar do alto número de jogadores pendurados, o São Paulo é a segunda equipe que menos levou cartões amarelos, com 68 em todo o Brasileirão, o que dá uma média de 2,1 advertências por partida. Além disso, o Tricolor só teve um atleta expulso no Brasileiro - o volante Tchê Tchê.
Vale ressaltar que caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores, a próxima partida do São Paulo no Brasileiro será diante do Ceará, dia dez de fevereiro, às 21h, no Morumbi.

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