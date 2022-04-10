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Olha ela aí! São Paulo precisará tomar cuidado com a 'lei do ex' diante do Athletico-PR

Vitor Bueno e Pablo têm chances de jogar contra o Tricolor no Morumbi, neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 07:00

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 07:00

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR, neste domingo, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando prestar atenção em uma famosa 'lei' do futebol brasileiro. A lei do ex. Isso porque três jogadores que estavam no Tricolor em 2021, estão no Furacão: o lateral-direito Orejuela, o meia Vitor Bueno e o atacante Pablo. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
Mas somente Bueno deve enfrentar o São Paulo neste domingo. Orejuela, por conta de estar emprestado pelo clube do Morumbi, não pode atuar. Já o atacante Pablo sentiu dores musculares e pode ser poupado da partida diante do Tricolor.
No entanto, o substituto do ex-camisa nove do São Paulo deve ser Vitor Bueno, que jogou no São Paulo por dois anos e meio, atuando em 120 jogos e marcando 16 gols. E enfrentar o São Paulo não será diferente para Bueno. O jogador já atuou contra o São Paulo em oito jogos, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Nesses oito jogos, ele marcou dois gols, um na vitória do Botafogo-SP contra o Tricolor, em 2015, por 2 a 0 e outro quando estava o Santos, quando deixou o dele na vitória por 3 a 0.
Já o São Paulo busca continuar o bom retrospecto em estreias no Brasileirão, já que não perde desde 2017.
Crédito: SãoPauloteráquetomarcuidadocom'leidoex'(Foto:Reprodução/Instagram

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