Oficial: Rodrigão é anunciado como reforço do Sport

Negociação que vinha apontada como em caráter bastante avançado, a chegada do centroavante Rodrigão ao Sport foi oficializada nesta quarta-feira (9) pelo clube pernambucano através de postagem nos seus canais oficiais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante do novo cenário de transferências no futebol brasileiro com a criação de janelas específicas por parte da CBF, o Leão precisou que o jogador rescindisse o acordo com o Santos antes de conseguir confirmar o acordo direto com o clube da Praça da Bandeira.