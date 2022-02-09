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futebol

Oficial: Rodrigão é anunciado como reforço do Sport

Centroavante chega sem custos ao Leão depois de rescindir com o Santos...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 14:43
Negociação que vinha apontada como em caráter bastante avançado, a chegada do centroavante Rodrigão ao Sport foi oficializada nesta quarta-feira (9) pelo clube pernambucano através de postagem nos seus canais oficiais.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiante do novo cenário de transferências no futebol brasileiro com a criação de janelas específicas por parte da CBF, o Leão precisou que o jogador rescindisse o acordo com o Santos antes de conseguir confirmar o acordo direto com o clube da Praça da Bandeira.
Desta forma, o vínculo inicial entre as partes foi firmado com validade até maio deste ano e tem opção de renovação fixada.
Com a agora oficial chegada de Rodrigão, o elenco do técnico paraguaio Gustafo Florentín ganha uma terceira opção para o posto de centroavante onde, antes, já contava com o chileno Parraguez e o jovem Flávio Souza, vindo da base do Sport.
Crédito: Divulgação/Sport

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