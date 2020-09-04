Oficial! Messi anuncia que segue como jogador do Barcelona

Crédito: Josep Lago/AFP

Ele fica! Nesta sexta-feira, Lionel Messi confirmou que permanecerá no clube Barcelona até o fim de seu contrato em 2021. Após tentar uma rescisão unilateral ativando uma cláusula de seu contrato, o craque mudou de ideia e não quis entrar em uma batalha jurídica com a diretoria do clube.

Em entrevista ao site 'Goal', Messi disse que demorou para vir a se pronunciar pela tristeza pela derrota na Liga dos Campeões, para o Bayern de Munique, por 8 a 2, mas que sua decisão não era por este motivo. O camisa 10 afirma ter falado com o presidente do clube que gostaria de sair do Barcelona.

- Não foi por causa do resultado da Champions contra o Bayern, eu pensava na decisão há muito tempo. Disse ao presidente e, bom, ele sempre disse que ao fim da temporada eu poderia decidir se queria ir ou se ficaria. E ao fim, não cumpriu sua palavra - disse Messi.

- Claro que me custou muito decidir. Sempre disse que queria me aposentar aqui e sempre disse que queria ficar. Queria um projeto ganhador, ganhar títulos com o clube para seguir aumentando a lenda do Barcelona a nível de títulos. A verdade é que há tempos que não há projeto nem nada. Vão fazendo malabarismos e tapando goteiras a medida que vão acontecendo as coisas - completou.

Messi também elogiou a chegada do novo treinador Ronald Koeman e garantiu que, apesar de ficar contra sua vontade, irá dar ao máximo para ajudar o Barcelona.