Oficial: contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio é renovado

Teremos mais uma temporada completa de Renato Portaluppi comandando o Grêmio, ao menos no que depender do vínculo entre as partes. Isso porque, na tarde dessa sexta-feira (5), o clube anunciou nas redes sociais que prolongou o contrato do técnico até o fim de 2021.Novo contrato de Renato vai até o fim de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Tabela atualizada do GauchãoAssim como em outras oportunidades, as negociações entre Renato e a diretoria (mais precisamente o presidente Romildo Bolzan) tiveram um tom onde, apesar das especulações sobre outras propostas, sempre foram tratadas com absoluta tranquilidade e agilidade no momento que ambos sentaram para discutir o tema.
Entretanto, dessa vez tanto o técnico como o presidente do Tricolor adotaram uma medida diferente de outras oportunidades onde o prazo pedido para a solução acabou antecipado. Tanto Renato como Romildo deixaram a entender, em declarações, que a prioridade era passar pela decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras para, depois disso, solucionar a questão da renovação.
No próximo domingo (6), o Tricolor joga no Allianz Parque precisando reverter o revés sofrido na partida de ida por 1 a 0. Se isso ocorrer por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades enquanto, se for por dois tentos ou mais, será suficiente para a conquista do hexacampeonato da competição, se igualando novamente ao recordista Cruzeiro.