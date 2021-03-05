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futebol

Oficial: contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio é renovado

Novo acordo do treinador que reforçou nos últimos anos o caráter de ídolo do clube vai até o final de 2021...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 14:05
Teremos mais uma temporada completa de Renato Portaluppi comandando o Grêmio, ao menos no que depender do vínculo entre as partes. Isso porque, na tarde dessa sexta-feira (5), o clube anunciou nas redes sociais que prolongou o contrato do técnico até o fim de 2021.Novo contrato de Renato vai até o fim de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Tabela atualizada do GauchãoAssim como em outras oportunidades, as negociações entre Renato e a diretoria (mais precisamente o presidente Romildo Bolzan) tiveram um tom onde, apesar das especulações sobre outras propostas, sempre foram tratadas com absoluta tranquilidade e agilidade no momento que ambos sentaram para discutir o tema.
Entretanto, dessa vez tanto o técnico como o presidente do Tricolor adotaram uma medida diferente de outras oportunidades onde o prazo pedido para a solução acabou antecipado. Tanto Renato como Romildo deixaram a entender, em declarações, que a prioridade era passar pela decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras para, depois disso, solucionar a questão da renovação.
No próximo domingo (6), o Tricolor joga no Allianz Parque precisando reverter o revés sofrido na partida de ida por 1 a 0. Se isso ocorrer por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades enquanto, se for por dois tentos ou mais, será suficiente para a conquista do hexacampeonato da competição, se igualando novamente ao recordista Cruzeiro.

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