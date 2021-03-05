Oficial: contrato de Renato Portaluppi com o Grêmio é renovado

Teremos mais uma temporada completa de Renato Portaluppi comandando o Grêmio, ao menos no que depender do vínculo entre as partes. Isso porque, na tarde dessa sexta-feira (5), o clube anunciou nas redes sociais que prolongou o contrato do técnico até o fim de 2021.Novo contrato de Renato vai até o fim de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)>Tabela atualizada do GauchãoAssim como em outras oportunidades, as negociações entre Renato e a diretoria (mais precisamente o presidente Romildo Bolzan) tiveram um tom onde, apesar das especulações sobre outras propostas, sempre foram tratadas com absoluta tranquilidade e agilidade no momento que ambos sentaram para discutir o tema.

Entretanto, dessa vez tanto o técnico como o presidente do Tricolor adotaram uma medida diferente de outras oportunidades onde o prazo pedido para a solução acabou antecipado. Tanto Renato como Romildo deixaram a entender, em declarações, que a prioridade era passar pela decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras para, depois disso, solucionar a questão da renovação.