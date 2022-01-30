Oficial! Bruno Guimarães deixa o Lyon e é anunciado pelo Newcastle

Agora é oficial! Bruno Guimarães é o mais novo reforço do Newcastle, da Inglaterra. Após dias de negociações, o novo rico da Europa anunciou a contratação do meio-campista brasileiro. O jogador, que defendia o Lyon, assinou com a equipe britânica por quatro anos e meio.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica

No total, o Newcastle desembolsou mais de R$ 310 milhões para comprar os direitos do jogador brasileiro. Há três dias, o Lyon chegou a emitir uma nota desmentindo o acerto do jogador com o clube inglês, o que foi concretizado. Eddie Howe, técnico da equipe, já falou sobre o atleta:

- Bruno é um talento extremamente empolgante e tem sido um dos nossos principais alvos, por isso estou muito feliz em contratá-lo. Não tenho dúvidas de que nossos torcedores vão gostar muito de vê-lo. Estamos ansiosos para recebê-lo no clube após seu retorno da seleção brasileira - comentou.

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Revelado pelo Athletico Paranaense, que deve lucrar 20% com a negociação, Bruno Guimarães foi comprado pelo Lyon em 2020 por R$ 93 milhões e se destacou na equipe francesa. O meio-campista está agora concentrado com a Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo.