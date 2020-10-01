Oficial! Barcelona anuncia chegada de Sergiño Dest

Nesta quinta-feira, o Barcelona confirmou oficialmente a contratação de Sergiño Dest, lateral norte-americano de 19 anos, que estava no Ajax. Os catalães pagaram 21 milhões de euros pelo jogador, podendo acrescentar 5 milhões por metas.

Com a saída de Nélson Semedo, transferido para o Wolverhampton, Dest chega para brigar por uma vaga no time titular do Barcelona. O lateral, que será o primeiro norte-americano na história do clube espanhol, assinou contrato até 2025 e utilizará a camisa 2 no time.