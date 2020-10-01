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futebol

Oficial! Barcelona anuncia chegada de Sergiño Dest

Lateral, de apenas 19 anos, que estava no Ajax, assinou com o clube catalão até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 09:44

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 09:44

Crédito: Kenzo Tribouillard/AFP
Nesta quinta-feira, o Barcelona confirmou oficialmente a contratação de Sergiño Dest, lateral norte-americano de 19 anos, que estava no Ajax. Os catalães pagaram 21 milhões de euros pelo jogador, podendo acrescentar 5 milhões por metas.
Com a saída de Nélson Semedo, transferido para o Wolverhampton, Dest chega para brigar por uma vaga no time titular do Barcelona. O lateral, que será o primeiro norte-americano na história do clube espanhol, assinou contrato até 2025 e utilizará a camisa 2 no time.

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