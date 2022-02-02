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futebol

OFI Crete vence o Panathinaikos com direito a gol do brasileiro Luiz Phellype

Apresentado há seis dias, atacante entra no segundo tempo, faz o gol do empate e vê seu time ainda virar nos acréscimos para conquistar triunfo emocionante por 3 a 2...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2022 às 17:32
Anunciado como reforço do OFI Crete na última semana, o brasileiro Luiz Phellype balançou as redes pela primeira vez em sua segunda partida pela nova equipe. Nesta quarta-feira, no Campeonato Grego, o time do atacante bateu o Panathinaikos por 3 a 2.
O OFI Crete perdia por 2 a 1 quando Luiz Phellype foi acionado pelo treinador aos 14 minutos do segundo tempo. E foi do brasileiro, que pertence ao Sporting, o empate aos 40 minutos, na sua especialidade: gol de cabeça. A equipe ainda teve forças para virar nos acréscimos, com um gol de Tsilianidis.
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- Foi tudo muito corrido. Não tem nem uma semana que cheguei na Grécia e já entrei em campo duas vezes. Infelizmente, contra o Lamia, não pude ajudar. Fiz praticamente um treino e entrei muito tarde no jogo. Hoje, um pouco mais ambientado, tive mais tempo em campo, consegui fazer o que esperam de mim e fico feliz demais por isso. E ainda conseguimos virar o jogo. Foi um dia bem especial - disse Luiz Phellype.
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Com o resultado, o OFI Crete se mantém na sétima colocação, agora com 29 pontos, e se aproxima do grupo de classificação para as competições europeias. O Panathinaikos, por sua vez, estacionou no quinto lugar, com 30 pontos em 20 jogos. O líder é o Olympiacos, que tem 50 pontos. O time de Luiz Phellype volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Atromitos Athinon.
Crédito: Contratode LuizPhellypecomo OFICreteéválidoatéjunhode2022 (Foto:Divulgação/OFICrete

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