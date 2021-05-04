Ofensivo? Veja os números de Tiago Nunes no Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Após quase cinco temporadas a frente do Grêmio, Renato Gaúcho deixou o comando do Tricolor e de maneira rápida a diretoria anunciou a chegada do promissor Tiago Nunes.

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Visto como uma da boas revelações da nova geração de técnicos, o comandante chegou ao clube e prometeu que daria sequência no trabalho de Portaluppi e, aos poucos, iria implementar o seu estilo.

Adepto do jogo ofensivo, os times de TN costumam ser bem verticais e pressionam o adversário ao longo dos 90 minutos.

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