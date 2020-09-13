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futebol

Oeste e CSA disputam jogo matinal da Série B

Rubrão e Azulão se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), na Arena Barueri...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 21:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 21:55
Crédito: Divulgação
Na manhã deste domingo, a partir das 11h (Horário de Brasília), Oeste e CSA disputam jogo isolado na Arena Barueri.Como chegam
Após oito partidas, o Oeste é o único time da Serie B que ainda não venceu. O resultado não poderia ser outro e o time está na lanterna da competição com 3 pontos.
Uma posição acima está o CSA. O time alagoano rende abaixo do esperado e o técnico Argel Fucks terá poderá contar com reforços: o volante Cedric e o atacante Paulo Sérgio.
Prováveis:
Oeste: Luiz; Matheus Rocha, Matheus Dantas, Sidimar e Gustavo Salomão; Lídio, Yuri, Marlon e Mazinho; Luan e Bruno Lopes. Técnico: Renan Freitas.
CSA: Bruno Grassi; Diego Renan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araújo e Cedric; Netto, Pedro Júnior e Victor Paraíba; Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fucks.

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