Oeste e CSA disputam jogo matinal da Série B

Na manhã deste domingo, a partir das 11h (Horário de Brasília), Oeste e CSA disputam jogo isolado na Arena Barueri.Como chegam
Após oito partidas, o Oeste é o único time da Serie B que ainda não venceu. O resultado não poderia ser outro e o time está na lanterna da competição com 3 pontos.
Uma posição acima está o CSA. O time alagoano rende abaixo do esperado e o técnico Argel Fucks terá poderá contar com reforços: o volante Cedric e o atacante Paulo Sérgio.
Prováveis:
Oeste: Luiz; Matheus Rocha, Matheus Dantas, Sidimar e Gustavo Salomão; Lídio, Yuri, Marlon e Mazinho; Luan e Bruno Lopes. Técnico: Renan Freitas.
CSA: Bruno Grassi; Diego Renan, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araújo e Cedric; Netto, Pedro Júnior e Victor Paraíba; Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fucks.