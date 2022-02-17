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futebol

Odorico Roman se mostra preocupado com o futuro do Grêmio

Ex-dirigente do Imortal fez questão de manifestar seu sentimento através das redes sociais...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 17:38
Apesar da liderança do Campeonato Gaúcho por parte do Grêmio, o ex-dirigente do clube, Odorico Roman, se mostrou bastante preocupado com o futuro gremista através de postagem feita em seu perfil nas redes sociais. >Receba as notícias do LANCE! através do canal no TelegramDepois da derrota frente ao União Frederiquense por 3 a 1, Odorico relatou que o novo treinador da equipe, Roger Machado, terá "muito trabalho" em um curto espaço de tempo para conseguir formatar a melhor equipe possível:
- Nova Comissão Técnica terá muito trabalho. Nos resta torcer para que consigam formatar um time em curto período.
Odorico Roman integrou o Conselho de Administração em 2016, ano em que o Imortal conquistou a Copa do Brasil, e passou ao posto de Vice-Presidente em 2017, oportunidade em que o Tricolor conquistou o seu terceiro título de Copa Libertadores.
Apesar de ter trabalhado em anos vitoriosos, Roman foi desligado do cargo em janeiro de 2018 após ser envolvido em um polêmico áudio do lateral-direito Edílson, atleta que passou pelo clube gaúcho e que, atualmente, está no Avaí.
Crédito: LucasUebel/Divulgação/Grêmio

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