Odegaard mostra entusiasmo por trabalhar com Arteta no Arsenal

Martin Odegaard, contratado até o fim da temporada pelo Arsenal, revelou que o técnico Mikel Arteta teve grande importância na sua ida para o clube inglês. O meio-campista, que irá jogar pela primeira vez na Premier League, está feliz com a oportunidade de vestir a camisa 11 dos Gunners e revelou que os planos são os mais positivos possíveis.- A Premier League é a maior liga do mundo, então sempre foi um sonho para mim e eu sempre gostei do Arsenal. Fábregas foi um dos meus ídolos. Eu conversei com o Arteta antes de vir e ele parecer ser um treinador de topo, gostei das ideias dele, do jeito como vê futebol. Ele foi crucial.