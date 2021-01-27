Odegaard mostra entusiasmo por trabalhar com Arteta no Arsenal

Martin Odegaard, contratado até o fim da temporada pelo Arsenal, revelou que o técnico Mikel Arteta teve grande importância na sua ida para o clube inglês. O meio-campista, que irá jogar pela primeira vez na Premier League, está feliz com a oportunidade de vestir a camisa 11 dos Gunners e revelou que os planos são os mais positivos possíveis.- A Premier League é a maior liga do mundo, então sempre foi um sonho para mim e eu sempre gostei do Arsenal. Fábregas foi um dos meus ídolos. Eu conversei com o Arteta antes de vir e ele parecer ser um treinador de topo, gostei das ideias dele, do jeito como vê futebol. Ele foi crucial.
O comandante também comemorou a chegada do norueguês nos últimos dias da janela de transferência de janeiro.
- Foi ótimo que asseguramos Odegaard até o fim da temporada. Ele é um jogador que conhecemos bem, jovem, mas que já joga em um alto nível há um tempo. Ele irá nos dar qualidade ofensiva e estamos animados para integrá-lo em nossos planos.
O atleta pertence ao Real Madrid e no contrato não há possibilidade de compra por parte do Arsenal ao final do empréstimo. O clube inglês irá pagar o salário integral do jogador neste período, além de ter desembolsado cerca de R$ 18,5 milhões aos merengues pela chegada do meio-campista, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.