Odegaard fica um mês longe dos gramados por lesão na panturrilha

Crédito: Martin Odegaard tem tido um início conturbado no Real Madrid (AFP

O meio-campista Martin Odegaard sofreu uma lesão na panturrilha direita e deve ser desfalque do Real Madrid por aproximadamente um mês, de acordo com a imprensa espanhola. Com isso, o jovem de 21 anos não deve ser convocado para defender a seleção norueguesa para a disputa da Liga das Nações em novembro.

A lesão foi informada pelo clube na última sexta-feira, mas os novos resultados de exames indicam que o atleta deve perder os próximos seis jogos da equipe merengue. Com isso, o noruguês irá perder as três primeiras partidas da Liga dos Campeões contra Shakhtar, Borussia Monchengladbach e Inter de Milão, além do clássico contra o Barcelona e duelos contra o Huesca e Valencia.