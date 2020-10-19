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futebol

Odegaard fica um mês longe dos gramados por lesão na panturrilha

Meio-campista norueguês passou por novos exames após problema ter sido constatado na última sexta-feira. Jovem irá perder três jogos da Liga dos Campeões e clássico espanhol...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 10:55
Crédito: Martin Odegaard tem tido um início conturbado no Real Madrid (AFP
O meio-campista Martin Odegaard sofreu uma lesão na panturrilha direita e deve ser desfalque do Real Madrid por aproximadamente um mês, de acordo com a imprensa espanhola. Com isso, o jovem de 21 anos não deve ser convocado para defender a seleção norueguesa para a disputa da Liga das Nações em novembro.
A lesão foi informada pelo clube na última sexta-feira, mas os novos resultados de exames indicam que o atleta deve perder os próximos seis jogos da equipe merengue. Com isso, o noruguês irá perder as três primeiras partidas da Liga dos Campeões contra Shakhtar, Borussia Monchengladbach e Inter de Milão, além do clássico contra o Barcelona e duelos contra o Huesca e Valencia.
Dependendo da recuperação, Odegaard pode estar disponível para o jogo contra o Villarreal no próximo dia 22 de novembro. O jovem não tem dado sorte desde que retornou de empréstimo ao Real Madrid, pois já testou positivo para Covid-19 e um novo problema irá limitar os minutos em campo do jogador.

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