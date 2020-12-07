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futebol

Odegaard é dúvida para duelo da Champions e clássico de Madri

Meio-campista merengue sentiu dores na perna esquerda, não treinou com os companheiros e irá passar por exames para detectar se há ou não alguma lesão...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 12:41

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:41

Crédito: Odegaard sofre com lesões em sua passagem no Real Madrid (AFP
O meio-campista Martin Odegaard não treinou com os companheiros nesta segunda-feira e é dúvida para o duelo decisivo entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O norueguês será submetido a exames nesta terça-feira por conta de dores na perna esquerda.
Além da competição continental, o jovem de 21 anos pode perder o clássico contra o Atlético de Madrid no sábado. O atleta foi o principal reforço do clube merengue nesta temporada ao retornar de empréstimo da Real Sociedad, uma vez que o clube de Zidane não se movimentou na janela de transferências.
Após o retorno do futebol na última temporada por conta da paralisação do esporte devido à Covid-19, Odegaard perdeu três dos 11 jogos da Real Sociedad. Em outubro, já sob comando de Zidane no Real Madrid, o atleta também teve um problema muscular e não consegue ter a sequência que gostaria.

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