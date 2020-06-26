Octacampeão Bayern se despede da Bundesliga contra Wolfsburg

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP

Neste sábado, a Bundesliga da temporada 2019/20 se despede. Com isso, o octacampeão Bayern de Munique visita o Wolfsburg, às 10h30 (horário de Brasília). Os donos da casa ainda lutam por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada contra o Hoffenheim, que enfrenta o Dormund, no mesmo horário.

O treinador Flick quase nunca revela sua equipe com antecedência, mas para o jogo final da temporada, ele preferiu revelar determinadas mudanças. Nesta sexta, o atacante Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão, e o polonês estará presente nesta partida, artilheiro do campeonato com 33 gols.

- Eu disse no sábado que Alvaro Odriozola jogaria em Wolfsburg, e é isso que vai acontecer. É importante não desistirmos. É difícil mudar de marcha novamente quando você deixa seus níveis de concentração caírem. Temos que estar na bola e usar o ritmo para a final da copa - afirmou o treinador em entrevista coletiva.

- Tenho que dizer que estou muito feliz por esse título. Significa muito para mim e me enche de orgulho. As expectativas em relação a mim são sempre altas. Sei que sempre tenho que apresentar algo novo, ou espetacular - declarou Lewandowski.

Em entrevista coletiva, o treinador do Wolfsburg, Oliver Glasner, ressaltou que apesar de todo poderio ofensivo do rival, sua equipe necessita de um desempenho de alta qualidade para garantir a vaga na Liga Europa.

- Eles parecem imbatíveis agora, independentemente de como se alinham ou de que competição é. Precisamos de um desempenho da mais alta qualidade possível - destacou.

Prováveis Escalações

Wolfsburg: K. Casteels, J. Roussillon, K. Mbabu, M. Pongracic, J. Brooks; J. Brekalo, R. Steffen, Y. Gerhardt, X. Schlager, M. Arnold; W. Weghorst. Técnico: Oliver Glasner