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futebol

Ocampos brilha e Sevilla vence o Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Atacante argentino marcou um gol e deu uma assistência para garantir os três pontos dos donos da casa, que assumiram a quarta colocação de La Liga...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 14:59
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Sevilla entrou no G4 provisório de La Liga. Jogando em casa, a equipe comandada por Lopetegui venceu o Villarreal por 2 a 0. Ocampos e En-Nesyri fizeram os gols que garantiram os três pontos para os mandantes.
VEJA A TABELA DE LA LIGALogo aos oito minutos do primeiro tempo, Ocampos abriu o placar de pênalti. Acuña chutou e a bola desviou no braço de Foyth. O atacante argentino foi para a cobrança e colocou o Sevilla na frente.
Com sete minutos do segundo tempo, Ocampos deu um lindo lançamento e achou En-Nesyri, que passava em velocidade. O marroquino avançou e chutou na saída do goleiro para fechar o placar.
Os três pontos foram suficientes para o Sevilla entrar no G4 de La Liga. Caso o Barcelona vença, ultrapassará a equipe de Lopetegui (ambas têm duas partidas a menos). A Real Sociedad, terceira colocada, e Villarreal, quinta, também somam os mesmos 26 pontos do Sevilla.

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