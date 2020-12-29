Ocampos brilha e Sevilla vence o Villarreal pelo Campeonato Espanhol

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O Sevilla entrou no G4 provisório de La Liga. Jogando em casa, a equipe comandada por Lopetegui venceu o Villarreal por 2 a 0. Ocampos e En-Nesyri fizeram os gols que garantiram os três pontos para os mandantes.

VEJA A TABELA DE LA LIGALogo aos oito minutos do primeiro tempo, Ocampos abriu o placar de pênalti. Acuña chutou e a bola desviou no braço de Foyth. O atacante argentino foi para a cobrança e colocou o Sevilla na frente.

Com sete minutos do segundo tempo, Ocampos deu um lindo lançamento e achou En-Nesyri, que passava em velocidade. O marroquino avançou e chutou na saída do goleiro para fechar o placar.