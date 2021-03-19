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Observado no profissional e ‘apadrinhado’ por Cafu, lateral assina contrato profissional com o São Paulo

Nathan da equipe Sub-20 do Tricolor, assinou contrato profissional de dois anos com o clube paulista. Elogiado por Cafu, ele vem sendo observado pela comissão de Crespo...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 10:30
Crédito: Divulgação
O lateral-direito Nathan, um dos principais nomes da equipe sub-20 do São Paulo, assinou contrato profissional de dois anos com o clube do Morumbi.
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Nathan vinha sendo observado diversas vezes em treinos do profissional realizados no CT da Barra Funda, ainda sob o comando de Fernando Diniz e Vizolli. Feliz com o momento na carreira, o lateral comentou sobre seus próximos objetivos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Estou muito feliz e agradeço a todos por esse momento. Toda diretoria, comissão, companheiros de time, família e meu staff. Que possa ser um início de um grande ciclo e eu possa evoluir cada vez mais, para chegar no time profissional e fazer história no São Paulo – comemorou. O garoto recebeu um grande incentivo em dezembro de 2020, quando se encontrou com o pentacampeão Cafu. Fã do ex-são-paulino, ele ouviu elogios do campeão e agradeceu os conselhos recebidos.
- Cafu é uma referência como ser-humano e também pelo atleta que foi. Pude me encontrar com ele e busquei absorver o máximo de informações e conselhos, pois ele é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial. Particularmente, me inspiro muito nele - ressaltou Nathan.

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