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Oblak, do Atlético de Madrid, exalta Simeone: 'Para nós, esse futebol bonito não existe, só existe ganhar'

Goleiro do Atlético de Madrid fala sobre sua forma de enxergar o futebol, diferenciando o 'jogo bonito' do futebol vitorioso...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 18:16
Crédito: Divulgação/La Liga
Em entrevista à rádio 'Cadena SER', Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, enalteceu a equipe treinada por Diego Simeone. Segundo o arqueiro, o futebol de sua equipe visa a vitória, e decide ignorar o chamado 'futebol bonito' em detrimento disso.​Veja a tabela do Espanhol- Fazemos de tudo um pouco. As vezes jogos mais bonitos, outras vezes mais feios, mas, no final, o resultado é o que importa. Isso é o mais importante. Para nós, esse futebol bonito não existe, só existe ganhar, é igual a forma como jogamos. Prefiro olhar para a classificação e ver em que lugar a equipe está - disse o goleiro.
Jan Oblak falou sobre uma de suas grandes decepções como jogador, que foi perder a Champions League para o Real Madrid.
Foi a pior derrota da minha carreira até hoje. Tenho certeza de que aquele era o momento para ganhar a Champions, e nada será mais bonito do que ganhar uma pelo Atlético Madrid - concluiu Oblak.

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