Oblak, do Atlético de Madrid, exalta Simeone: 'Para nós, esse futebol bonito não existe, só existe ganhar'

Em entrevista à rádio 'Cadena SER', Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, enalteceu a equipe treinada por Diego Simeone. Segundo o arqueiro, o futebol de sua equipe visa a vitória, e decide ignorar o chamado 'futebol bonito' em detrimento disso.​Veja a tabela do Espanhol- Fazemos de tudo um pouco. As vezes jogos mais bonitos, outras vezes mais feios, mas, no final, o resultado é o que importa. Isso é o mais importante. Para nós, esse futebol bonito não existe, só existe ganhar, é igual a forma como jogamos. Prefiro olhar para a classificação e ver em que lugar a equipe está - disse o goleiro.