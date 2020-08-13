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Oblak diz que 'agora não é tempo para pensar em transferência', mas não descarta ida para o Chelsea

Goleiro do Atlético de Madrid revelou que o foco é
nos jogos restantes da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 10:30

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 10:30

Crédito: Divulgação/La Liga
Com o Chelsea buscando reforçar o gol, Jan Oblak é o favorito para assumir a posição do clube londrino. Questionado sobre o interesse dos Blues, o esloveno revela que o seu foco é outro.
- Este não é o momento para isso. Agora o que importa é o Leipzig e os seguintes dois jogos que, se tudo correr bem, iremos disputar (pela Liga dos Campeões). Quando a temporada acabar terei muito tempo e longo pensarei nisso - disse ao "Evening Standard".
Sem esperanças em Kepa Arrizabalaga, que deve ser negociado, o Chelsea também estuda os nomes de André Onana, Dean Henderson e Nick Pope.

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