Oblak diz que 'agora não é tempo para pensar em transferência', mas não descarta ida para o Chelsea

Crédito: Divulgação/La Liga

Com o Chelsea buscando reforçar o gol, Jan Oblak é o favorito para assumir a posição do clube londrino. Questionado sobre o interesse dos Blues, o esloveno revela que o seu foco é outro.

- Este não é o momento para isso. Agora o que importa é o Leipzig e os seguintes dois jogos que, se tudo correr bem, iremos disputar (pela Liga dos Campeões). Quando a temporada acabar terei muito tempo e longo pensarei nisso - disse ao "Evening Standard".