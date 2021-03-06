O xerife voltou! São Paulo fecha a contratação do zagueiro Miranda

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O presidente do São Paulo, Julio Casares anunciou neste sábado (06), a contratação do zagueiro Miranda, de 36 anos, que estava sem clube desde que deixou o Jiangsu Suning, da China. A proposta feita pelo Tricolor é de um ano e oito meses de contrato, com salários baseados em metas. A informação foi confirmada pelo próprio mandatário ao 'SporTV'.

Miranda também era alvo do Coritiba, mas o Coxa encerrou as negociações com o zagueiro por ele ter dito à diretoria que 'optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada'.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com a chegada do ídolo são-paulino, o técnico Hernán Crespo ganha mais uma opção para montar a defesa com três defensores. Atualmente, Léo, Arboleda e Bruno Alves são os titulares da zaga do São Paulo. Diego Costa é outro zagueiro do elenco.

Vale ressaltar que a posição era uma das prioridades do São Paulo na janela de transferências. O clube tentou o zagueiro Kanu, do Botafogo, mas as conversas não evoluíram.