'O Var agiu muito mal': presidente do São Paulo reclama da arbitragem após empate contra a Chapecoense

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. O jogo, porém, ficou marcado por uma polêmica envolvendo a arbitragem, quando, aos 41 minutos do primeiro tempo, Rodrigo Nestor foi expulso após recomendação do VAR. Nas redes sociais, o presidente do clube, Julio Casares, protestou contra a decisão. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Casares usou sua conta no Instagram para fazer uma reclamação em relação à arbitragem da partida e à expulsão, em seu ponto de vista, equivocada de Rodrigo Nestor.

- Não sou de falar de arbitragem, mas hoje não poderia ser diferente. O VAR agiu muito mal à falta de critério ao chamar o árbitro para um lance em que o amarelo estava de bom tom. Você tirar um jogador no primeiro tempo é desequilibrar tecnicamente a partida, não é desculpa. Lamentamos, protestamos e esperamos que isso mude e que tenha um critério único em cada jogo – protestou o presidente.