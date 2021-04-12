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'O Special One do passado morreu', diz ex-jogador sobre José Mourinho

Em fala na emissora 'BT Sport', Chris Sutton disse que treinador do Tottenham 'vive de glórias do passado', e usou exemplo de Luke Shaw, que é destaque no Manchester United...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 15:19
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Após a derrota de virada do Tottenham para o Manchester United no último domingo, o técnico José Mourinho foi duramente criticado pela imprensa britânica. E entre um dos comentários, o de ex-jogador Chris Sutton repercutiu bastante.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm declarações na emissora "BT Sport", o ex-atacante, que atuou pela seleção nacional, disse que o Mourinho do passado "está morto". O inglês ainda completou afirmando que o português "vive das glórias do passado".
- O Special One (apelido de Mourinho) do passado morreu e deu lugar a um homem frustrado, perturbado e irritante que vive das glórias do passado. O José Mourinho que conquistou três títulos da Premier League e tinha um carisma fascinante é agora um homem sombrio e zangado com o mundo - disse.
- Quando ele veio para a Inglaterra em 2004, ele era um homem engraçado, inteligente e carismático, que entrou na Premier League como um furacão. Aquele homem já se foi - completou.
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Para corroborar sua fala, Chris Sutton usou o exemplo do lateral-esquerdo Luke Shaw, do Manchester United, que vive grande fase com Solskjaer nos Diabos Vermelhos. Na época que Mourinho comandava o vice-líder da Premier League, o ala era um dos atletas mais contestados, mas hoje deu a volta por cima.
- O trabalho no Tottenham nunca foi fácil, mas José Mourinho está passando por cima. Por exemplo, Luke Shaw teve grandes dificuldades com Mourinho, mas com Solskjaer ele é fabuloso. É o mesmo que acontece com a equipe do Tottenham - finalizou.

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