'O Sevilla parece uma equipe da Premier League', diz Lampard

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Na véspera do confronto com o Sevilla pela Liga dos Campeões, o técnico Frank Lampard, do Chelsea, elogiou a equipe espanhola e disse que os comandados de Julen Lopetegui são do mesmo nível de times da Premier League. Para o treinador dos Blues, os londrinos não terão vida fácil na Andaluzia.- O Sevilla é uma equipa fantástica e tem um grande treinador. Faz-me lembrar uma equipa da Premier League com os seus atributos. Espero um jogo difícil. O fundamental para nós é ter concentração e foco. Temos de manter a forma como jogamos em Stamford Bridge. Se conseguirmos manter o nível de forma, penso mesmo que podemos competir - disse Lampard.

Em meio ao calendário apertado, o inglês disse também que poupará alguns jogadores para a partida na Andaluzia. Já classificado para a próxima fase, o Chelsea também briga pela liderança do Campeonato Inglês e deseja brigar nas duas competições.