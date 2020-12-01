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'O Sevilla parece uma equipe da Premier League', diz Lampard

Treinador do Chelsea elogia adversário desta quarta-feira pela Liga dos Campeões e promete mudanças na equipe por conta do calendário apertado no futebol europeu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 15:40

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 15:40

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Na véspera do confronto com o Sevilla pela Liga dos Campeões, o técnico Frank Lampard, do Chelsea, elogiou a equipe espanhola e disse que os comandados de Julen Lopetegui são do mesmo nível de times da Premier League. Para o treinador dos Blues, os londrinos não terão vida fácil na Andaluzia.- O Sevilla é uma equipa fantástica e tem um grande treinador. Faz-me lembrar uma equipa da Premier League com os seus atributos. Espero um jogo difícil. O fundamental para nós é ter concentração e foco. Temos de manter a forma como jogamos em Stamford Bridge. Se conseguirmos manter o nível de forma, penso mesmo que podemos competir - disse Lampard.
Em meio ao calendário apertado, o inglês disse também que poupará alguns jogadores para a partida na Andaluzia. Já classificado para a próxima fase, o Chelsea também briga pela liderança do Campeonato Inglês e deseja brigar nas duas competições.
- Vamos analisar como fazer alterações e terei que fazer isso por diferentes motivos. Alguns jogadores têm jogado muito, tem sido um calendário apertado e será um período muito agitado nas próximas semanas. Por outro lado, os jogadores que não têm jogado tanto recentemente têm treinado muito bem. Temos jogadores que estão batendo à porta para jogar. Não espero uma queda de nível, mas haverá a chance de eles aparecerem. Já nos classificamos no grupo, mas não vamos encarar esse jogo levianamente - concluiu.

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