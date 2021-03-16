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futebol

'O retorno de Deus': Ibrahimovic é convocado pela seleção sueca

Atacante do Milan não era chamado para defender as cores de seu país desde 2016. Centroavante é o maior artilheiro da Suécia  e joga contra Geórgia, Kosovo e Estônia...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 09:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 09:58
Crédito: Jonathan Nackstrand / AFP
Zlatan Ibrahimovic voltou a ser convocado pela Suécia após cinco anos longe da seleção. O técnico Janne Andersson quer que o atacante do Milan participe dos confrontos contra Geórgia e Kosovo, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e em amistoso contra a Estônia. Aos 39 anos, o centroavante pode ser o jogador mais velho a defender as cores do seu país.Após ficar sabendo da notícia, o atacante foi às redes sociais e publicou que a convocação é “o retorno de Deus”. Até o momento, o artilheiro tem 116 jogos com a Suécia, sétimo jogador com mais partidas, além de ter balançado as redes em 62 oportunidades, sendo o maior goleador da história.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo
Ibrahimovic havia anunciado o seu adeus da seleção após a Eurocopa de 2016 e ficou fora da Copa do Mundo da Rússia. Após passar alguns anos de sua carreira nos Estados Unidos, o retorno ao futebol europeu parece ter dado um ânimo ao atleta. Nesta temporada, o centroavante fez 18 gols em 21 jogos com a camisa do Milan.

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