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futebol

O que Vagner Mancini irá encontrar no Grêmio?

Tricolor está na zona de rebaixamento e conta com o novo treinador para sair do buraco...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 12:36

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 12:36

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após a saída de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio foi ao mercado em busca de um novo técnico e optou pelo perfil mais experiente ao anunciar Vagner Mancini.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Acostumado a trabalhar em clubes que lutam para escapar do rebaixamento no cenário nacional, Mancini terá pela frente um dos maiores desafios da sua carreira.
Diferente da última temporada, quando assumiu o Corinthians, o treinador não terá tempo. Restam 14 jogos na temporada e a missão é somar vitórias para tirar o Grêmio da lama.
No momento, o Tricolor aparece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z-4, tem 28.
Primeiro Desafio
A corrida contra o tempo inicia no próximo domingo, quando o Tricolor recebe o Juventude em seu estádio. Além de ser um clássico, o jogo é um confronto direto, pois o adversário também luta para escapar do rebaixamento.
Elenco
Em meio a briga para escapar do rebaixamento, Vagner Mancini precisa trabalhar com um grupo inseguro. Devido a falta de resultados no Brasileirão, o time parece ruir a cada rodada e não dá sinais de reação.
Diretoria
Além das questões técnicas e táticas do time em treino e jogos, o novo comandante precisa lidar com a turbulência política. Romildo Bolzan tem errado em todas as decisões tomadas e sente a pressão. Nesta semana, o clube perdeu Marcos Herrmann na vice-presidência e agora terá Denis Abrahão.

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