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O que pode mudar no São Paulo com Liziero no lugar de Pato

Diniz testou essa e outras modificações nos treinos que antecedem a estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Goiás. Função de Daniel Alves pode mudar...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O São Paulo pode começar o Campeonato Brasileiro com Liziero no lugar de Alexandre Pato na equipe titular. Essa mudança foi testada por Fernando Diniz em mais de uma atividade após a queda no Paulistão para o Mirassol e tem chance de ser vista já no domingo, contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, às 16h.
Um movimento óbvio gerado por esta modificação é no posicionamento de Pablo. Escolhido pelo treinador para herdar a vaga de Antony, vendido ao Ajax, o camisa 9 tem atuado aberto pela direita: guarda essa posição quando a equipe não tem a bola e tem liberdade para se movimentar na hora de atacar. É o melhor jogador da equipe após o retorno dos campeonatos, com três gols e uma assistência em dois jogos disputados. Ele passaria a atuar como homem de referência, um legítimo centroavante, função que é a sua preferida.Se Diniz optar por manter o mesmo esquema tático, com dois atacantes abertos, o espaço deixado por Pablo do lado direito poderia ser ocupado por Igor Gomes, com Daniel Alves centralizado como meia, ou vice-versa.
Uma outra alternativa seria montar um 4-4-2, com o meio de campo formado por Tchê Tchê, Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes. Neste caso, a dúvida seria quanto aos responsáveis por recuar para buscar a bola com o goleiro e os zagueiros: Daniel Alves e Tchê Tchê vinham fazendo muito bem essa função e, se forem mantidos com essa incumbência, caberia a Liziero (mais à esquerda) ajudar Igor Gomes (mais à direita) a armar. Mas pode ser que o próprio Liziero seja o homem da saída de bola, transformando Dani no parceiro de Igor na armação.
As dúvidas quanto ao posicionamento existem porque os treinos têm sido todos fechados para a imprensa, tanto em Cotia quanto na Barra Funda. Isso acontece em 100% das atividades desde o retorno do futebol após a pausa devido à pandemia.

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