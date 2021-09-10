O que o São Paulo precisa fazer para se garantir no G6 no segundo turno?

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O começo do Brasileirão foi bem difícil para o São Paulo. O time conquistou sua primeira vitória apenas na 10ª rodada do campeonato e, mesmo engatando recuperação na segunda metade do primeiro turno, segue numa zona perigosa. Entretanto, com a tabela equilibrado desta edição do torneio, o G6 é um sonho nada distante e deve ser o foco da equipe no segundo turno.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo ocupa, atualmente, a 15ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Essa informação pode alarmar muitos torcedores, mas ao ver as pontuações, a situação ganha outra perspectiva, uma muito mais tranquilizante para o clube.

Mesmo estando próximo da zona de rebaixamento, a distância do Tricolor para o primeiro lugar do Z4 é menor, em pontos, do que a distância para o sétimo colocado da tabela.

Com 22 pontos, o São Paulo está quatro pontos a frente do 17ª colocado, o América -MG, com 18 pontos, mas somente três pontos atrás do Fluminense, 7º lugar com 25 pontos somados.

O São Paulo terá, ainda, mais um bom ponto que o fortalece para subir na tabela. O próximo jogo é justamente contra o Fluminense, podendo significar o ingresso na parte de cima da tabela, dependendo de outros resultados.Outro fator que pode ser bem-vindo ao Tricolor é o fato de que o time tem um jogo a menos comparando a alguns outros competidores. Portante, o São Paulo não é o único, pois quatro dois oito times que estão na sua frente também tem uma partida a menos.

O confronto que ficou faltando para o São Paulo foi o da 19ª rodada, diante do América-MG, justamente o primeiro colocado da zona. Uma derrota pode complicar o Tricolor e aproximá-lo do Z4 de forma perigosa.

Assim, entrar no G6 não é uma tarefa tão improvável para a equipe no segundo turno, podendo ser alcançado em poucas rodadas. Entretanto, é importante que o time melhore seu aproveitamento, atualmente de 40%, para manter-se.