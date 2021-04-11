O que o Grêmio precisa para avançar na Libertadores?

Na próxima quarta-feira o Grêmio terá pela frente um dos principais jogos de 2021. Após ser derrotado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer no meio da semana para chegar à fase de grupos do torneio continental.
Para evitar o vexame de cair na fase eliminatória, a matemática é simples. Por conta do gol fora de casa, o Tricolor pode vencer por 1 a 0 que passa de fase.
De toda forma, para evitar contas em meio a decisão, se Renato Gaúcho e Cia conseguirem derrotar o Del Valle por dois gols de diferença, consegue uma vaga entre os 32 melhores a América.
Em caso de êxito e classificação, o Grêmio entra na chave A com Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario-PER.