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futebol

O que o Grêmio precisa para assumir a liderança da Série B?

Tricolor encara o Cruzeiro neste fim de semana e sonha com a ponta do torneio nacional...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 15:27
No próximo domingo, o Grêmio entra em campo pela Série B e o adversário é o Cruzeiro, na Arena Independência.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com 10 pontos conquistados, o Tricolor está empatado com a Raposa na vice-liderança e precisa dos três pontos para voltar a dividir a ponta da classificação com o Bahia.
Porém, caso o Grêmio queira ficar de maneira isolada na liderança, o time gaúcho precisa vencer por quatro gols de diferença.
Embalado
Vale citar, que o Grêmio vem de três vitórias consecutivas na Série B (Guarani, Operário-PR e CRB).
Crédito: Foto:Divulgação/Grêmio

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