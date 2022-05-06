O que o Grêmio precisa para assumir a liderança da Série B?

No próximo domingo, o Grêmio entra em campo pela Série B e o adversário é o Cruzeiro, na Arena Independência.

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Com 10 pontos conquistados, o Tricolor está empatado com a Raposa na vice-liderança e precisa dos três pontos para voltar a dividir a ponta da classificação com o Bahia.

Porém, caso o Grêmio queira ficar de maneira isolada na liderança, o time gaúcho precisa vencer por quatro gols de diferença.

Embalado

Vale citar, que o Grêmio vem de três vitórias consecutivas na Série B (Guarani, Operário-PR e CRB).