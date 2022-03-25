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O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar?

Rodada final será disputada na próxima terça-feira (29)...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 23:49

Publicado em 24 de Março de 2022 às 23:49

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 estão chegando ao fim. A falta de uma rodada para a conclusão da fase qualificatória, as quatro vagas diretas ao Mundial do Qatar estão definidas. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai têm suas participações no torneio garantidas. Agora, resta saber quem irá ocupar a vaga da repescagem.
>>> Uruguai e Equador garantem vaga direta na Copa do Mundo: veja os países já garantidos no torneio
São três seleções que entram em campo na terça-feira na busca por uma nova chance de ir para a Copa do Mundo: Peru (5º colocado, com 21 pontos), Colômbia (6º, 20) e Chile (7º, 19). Destas, os peruanos dependem somente de si para avançarem à próxima fase.
Para isso, precisam somente de uma vitória contra o Paraguai, em Lima, na busca de repetir a façanha de 2018 e disputar a Copa pela segunda vez consecutiva. A Colômbia enfrenta a Venezuela, fora de casa, em Cachamay, enquanto o Chile pega o Uruguai, em Santiago. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 20h30.
Veja os cenários da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
PERU CLASSIFICADO- precisa de uma simples vitória contra o Paraguai- se empatar, tem que torcer para Colômbia não ganhar- se perder, tem que torcer para Colômbia e/ou Chile não ganharem
COLÔMBIA CLASSIFICADA- precisa vencer e torcer por um empate ou uma derrota do Peru- se empatar, precisa torcer para o Peru perder, e o Chile não vencer​CHILE CLASSIFICADO​- precisa vencer e torcer para Peru o perder, e a Colômbia perder ou empatar
Crédito: AsEliminatóriasSul-AmericanasparaaCopadoMundoestãochegandoaofim(MontagemLance!

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