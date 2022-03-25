O que está em jogo na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Qatar?

As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 estão chegando ao fim. A falta de uma rodada para a conclusão da fase qualificatória, as quatro vagas diretas ao Mundial do Qatar estão definidas. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai têm suas participações no torneio garantidas. Agora, resta saber quem irá ocupar a vaga da repescagem.

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São três seleções que entram em campo na terça-feira na busca por uma nova chance de ir para a Copa do Mundo: Peru (5º colocado, com 21 pontos), Colômbia (6º, 20) e Chile (7º, 19). Destas, os peruanos dependem somente de si para avançarem à próxima fase.

Para isso, precisam somente de uma vitória contra o Paraguai, em Lima, na busca de repetir a façanha de 2018 e disputar a Copa pela segunda vez consecutiva. A Colômbia enfrenta a Venezuela, fora de casa, em Cachamay, enquanto o Chile pega o Uruguai, em Santiago. Todos os jogos serão no mesmo horário, às 20h30.

Veja os cenários da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

PERU CLASSIFICADO- precisa de uma simples vitória contra o Paraguai- se empatar, tem que torcer para Colômbia não ganhar- se perder, tem que torcer para Colômbia e/ou Chile não ganharem

COLÔMBIA CLASSIFICADA- precisa vencer e torcer por um empate ou uma derrota do Peru- se empatar, precisa torcer para o Peru perder, e o Chile não vencer​CHILE CLASSIFICADO​- precisa vencer e torcer para Peru o perder, e a Colômbia perder ou empatar