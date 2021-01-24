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futebol

O que aconteceu? São Paulo mostra estatísticas ruins em 2021

Segundo o 'Sofa Score', Tricolor é a equipe que mais sofreu gols no ano, além de ceder mais chances claras aos adversários. Time está sem vencer, com quatro derrotas e dois empates...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 08:00
Crédito: Maurício Rummens/Fotoarena/Agência Lancepress!
O São Paulo segue sem calvário desde a virada do ano. Depois que 2020 acabou, o futebol ofensivo e encantador do Tricolor desapareceu. O time perdeu a liderança, segue sem vencer no ano e vem em crise, com protestos da torcida no CT e ataque ao ônibus da equipe.
Claudinho, Galhardo, Brenner… Veja destaques atuais que seu time deixou escapar
Os números mostram que o desempenho do São Paulo vem sendo irregular em 2021. Para se ter uma ideia, o Tricolor é a equipe que mais sofreu gols no ano, com 12. O Botafogo, que também segue sem vitórias, tomou 10 tentos, mas tem um jogo a menos.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOOs erros defensivos também vem custando caro para a equipe de Fernando Diniz. Segundo o 'SofaScore', o São Paulo teve quatro erros capitais que deram gols aos adversário, o time que mais cometeu esse tipo de erro na competição em 2021. O Tricolor é também a equipe que mais concedeu chances claras aos rivais, com 13.
O ataque também vem sendo ponto negativo. A equipe de Fernando Diniz, que tinha atacantes em ótima fase como Brenner e Luciano, é o 17º time que mais precisam finalizar para marcar gols: 11,4 finalizações para fazer um tento. - Tudo é trabalho, não tem o que fazer. Para te responder, a maneira é trabalhar, acreditar nas nossas forças, na coesão. A única coisa que não podemos acreditar é que está tudo errado e precisa parar de trabalhar. Hoje se tivesse ganhado um jogo que era para ter ganhado, o clima era diferente – afirmou Diniz após o empate por 1 a 1 contra o Coritiba.
O São Paulo agora se prepara para enfrentar o Atlético-GO, às 16h, no próximo domingo (31), em Goiânia, pela 33ª rodada do Brasileirão.
São Paulo entre os 20 times da Série A em 2021- Dados do 'SofaScore':
• 1° em mais gols sofridos (12)• 1° em erros defensivos (4)• 1° em mais chances claras cedidas (13)• 3° em menos chutes p/ sofrer gol (4.4)• 17° em chutes p/ marcar gol (11.4)• 20° em vitórias (0)

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