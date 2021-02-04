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O primeiro de 2021: Botafogo assina pré-contrato com Ronald, que chega em maio

Atacante tem contrato assinado com o Alvinegro e se apresenta quando vínculo com o Botafogo-SP acabar; clubes negociam forma de tentar adiantar negociação...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 18:07
Crédito: Divulgação/Botafogo-SP
O Botafogo tem o primeiro jogador confirmado para a próxima temporada. Ainda vivendo a indefinição sobre se continuará ou não na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o clube de General Severiano fechou um pré-contrato com Ronald, do xará Botafogo de Ribeirão Preto. A notícia foi dada primeiramente pelo "Esporte News Mundo" e confirmada pelo LANCE!.
O atacante tem contrato com a equipe paulista até maio. Teoricamente, ele se apresentará ao Glorioso quando o vínculo com o atual clube acabar. Existe, contudo, a possibilidade de Ronald colocar a camisa preta e branca antes: o Botafogo-SP fez uma exigência ao Glorioso para liberar o jogador antes do tempo de contrato acabar.
Paulo Pelaipe, diretor do Botafogo-SP, está em negociações sobre uma possível liberação de Ronald antes de maio com Eduardo Freeland, executivo do clube de General Severiano. Se não aceitar as exigências da equipe paulista, Ronald se apresentará ao Rio de Janeiro apenas em maio, durante o Campeonato Carioca.
Ronald é um desejo antigo do Botafogo. No ano passado, o clube de General Severiano tentou contratá-lo, mas parou nas exigências do xará paulista, que pedia uma alta quantia para liberar um jogador que podia assinar um pré-contrato pouco tempo depois - o que aconteceu agora.
O atacante é o primeiro reforço de Eduardo Freeland e o primeiro para a próxima temporada.

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