futebol

'O pai continua online', brinca Neymar após classificação

Brasileiro responde carinhos dos brasileiros, que tomaram conta das redes sociais nesta quarta-feira apoiando o craque do Paris Saint-Germain...
LanceNet

12 ago 2020 às 19:03

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:03

Crédito: DAVID RAMOS / AFP
O pai está online. Neymar entrou na onda do meme que vem tomando conta da internet nos últimos tempos e não perdeu a oportunidade de deixar seu recado. Após a partida, o camisa 10 do PSG, eleito o melhor em campo, conversou com os jornalistas.
- O pai continua online. Pensaram que iam deixar o pai offline, mas não. Nos três minutos finais, graças a Deus, tivemos a oportunidade de fazer os gols e o pai continua on - disse Neymar.
Nesta quarta-feira, a internet amanheceu tomada de fotos do atacante brasileiro na época que ainda jogava no Santos e usava moicano. Internautas criaram a campanha #NeyDeMoicanoNaChampions e o assunto esteve entre os mais comentados no mundo.
- O moicano está aqui. Quem cortou meu cabelo foi o Keylor Navas hoje na concentração. Agradeço o carinho de todos os brasileiros e vou deixar o moicano ate o final - disse.

