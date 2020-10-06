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'O meu desejo é terminar a carreira no Real Madrid, mas não quero ser um problema', diz Modric

Meio-campista croata revelou o desejo de renovar seu contrato
com a equipe merengue e crê em um acordo próximo...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 12:45
Crédito: AFP
Em sua nona temporada no Real Madrid, Luka Modric revelou o desejo de renovar seu contrato. Em entrevista à "Cope", o croata assumiu que pretende encerrar a carreira no clube merengue, mas não quer ser um problema.
- Claro que quero continuar no Real Madrid, gostaria muito, mas não depende apenas de mim, depende também do clube. Me sinto bem e creio que ainda tenho futebol para ser importante. O meu desejo é terminar a carreira no Real Madrid e, se possível, renovar. Mas não quero ser um problema nem para o clube nem para o treinador. Temos uma boa relação e estou certo de que vamos chegar a um acordo para que continue ou vá para outro lugar.Modric ainda elogiou José Mourinho e revelou que o português foi um dos principais fatores que o fizeram ir para o Real Madrid.
- Ele foi determinante para a minha vinda para o Real Madrid. Uma pena ter trabalhado apenas um ano com ele, porque é um grande treinador. Serei sempre grato. É um treinador duro porque encara as pessoas de frente, mas sempre gostei de pessoas honestas - disse.

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