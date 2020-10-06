'O meu desejo é terminar a carreira no Real Madrid, mas não quero ser um problema', diz Modric

- Claro que quero continuar no Real Madrid, gostaria muito, mas não depende apenas de mim, depende também do clube. Me sinto bem e creio que ainda tenho futebol para ser importante. O meu desejo é terminar a carreira no Real Madrid e, se possível, renovar. Mas não quero ser um problema nem para o clube nem para o treinador. Temos uma boa relação e estou certo de que vamos chegar a um acordo para que continue ou vá para outro lugar.Modric ainda elogiou José Mourinho e revelou que o português foi um dos principais fatores que o fizeram ir para o Real Madrid.