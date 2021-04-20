'O mais importante é competir', diz De Bruyne após criação da Superliga

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Mais um jogador se manifestou em meio à polêmica criação da Superliga Europeia. Apesar de não citar nominalmente a nova competição, o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, postou em suas redes sociais um texto dizendo que o mais importante no futebol é competir.

+ Veja a tabela da Premier LeagueVEJA A MENSAGEM DE KEVIN DE BRUYNE"Este homem vem de uma cidade pequena da Bélgica sonhando em jogar no mais alto nível possível. Eu joguei na liga belga, alemã e inglesa e com orgulho representei meu país. Eu trabalhei e competi contra todos tentando vencer o máximo. Mas a palavra mais importante é competir. Com todos os eventos acontecendo nesses últimos dias, talvez esse seja o melhor momento para todos se unirem e trabalhar por uma solução. Nós sabemos que esse é um grande negócio e eu sou parte desse negócio, mas eu sou só um garoto que ama jogar futebol. Não se trata de uma entidade específica, se trata do futebol por todo o mundo. Vamos continuar inspirando a próxima geração de jogadores a manter os torcedores sonhando."

+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar ENTENDA A SUPERLIGAAté o momento, os participantes da nova Liga são Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, pelo Big Six inglês. Na Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid fazem parte da cúpula. Pela Itália, Inter de Milão, Juventus e Milan concluem o grupo. Outros três clubes são aguardados para dar início ao torneio.

O molde do torneio giraria em torno de 20 clubes, dentre os quais 15 são os fundadores. As partidas ocorreriam nos meios de semana e as equipes seguiriam participando de seus campeonatos nacionais, conforme o calendário tradicional. Em um modelo parecido com o da NBA, os grupos seriam divididos em dois, cada um com 10 integrantes, dentre os quais três avançariam diretamente às quartas de final.

Os clubes que terminarem a primeira fase em quarto e quinto de seus grupos, disputarão entre si, em dois jogos, quem assume as vagas restantes. Assim como na Liga dos Campeões, os confrontos pela fase inicial e playoffs seriam de ida e volta. A final, todavia, será disputada em jogo único e local neutro.

Segundo o comunicado emitido pela organização da Superliga, a ideia central é elevar o patamar do futebol europeu.

- Proporcionará um crescimento econômico significantemente maior e apoio ao futebol europeu por meio de um compromisso de longo prazo com pagamentos de solidariedade ilimitados que crescerão de acordo com as receitas da Superliga - afirmou o comunicado da Superliga

- Estes pagamentos de solidariedade serão substancialmente mais elevados do que os gerados pela atual competição europeia e deverão ser superiores a € 10 bilhões durante o período de compromisso inicial dos clubes - concluiu.

Ainda sobre pagamentos, a Superliga prometeu uma base financeira por volta de € 3,5 bilhões para os clubes fundadores compensarem os prejuízos pela pandemia da Covid-19 e melhorarem suas infraestruturas. Caso o valor se confirme, seria superior aos pagos pela Uefa em todas suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supercopa Europeia).

Já Andrea Agnelli, vice-presidente da organização, e presidente da Juventus, afirmou que a Superliga aumentaria a solidariedade entre os clubes, e tornaria o esporte mais atraente para os fãs.